Francesca Fialdini e la gravidanza: cosa ha bisogno il suo corpo

Francesca Fialdini, tra le conduttrici più apprezzate dal pubblico, ha svelato la sua visione in merito al tema della maternità.

Bellissima, talentuosa, sorriso incredibile. Francesca Fialdini è tra le conduttrici più amate in Italia. Classe 1979, di Massa, ha conquistato negli anni un grande successo presentando programmi televisivi e radiofonici.

A seguito della laurea presso La Sapienza di Roma, all’indirizzo di Scienze della comunicazione, ha esordito nel settore della conduzione a Radio Vaticana. Di seguito ha debuttato nel mondo televisivo portando avanti innumerevoli format tra cui “Noi…A ruota libera” che ha condotto quest’anno.

Per quanto riguarda la vita sentimentale la Fialdini è da sempre molto riservata. Legata all’igienista dentale Milo Brunetti, non ha figli. Proprio in merito al tema della maternità la conduttrice ha rivelato il suo punto di vista sulla possibilità di diventare madre.

Francesca Fialdini e la maternità: la sua visione

41 anni, Francesca Fialdini ha conquistato negli anni il pubblico grazie al suo talento e al suo fascino. Sorriso luminoso, sguardo incantevole, da sempre ha tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Fin dagli esordi ha dovuto infatti fare i conti con l’assalto dei fotografi e per questo ha da sempre desiderato preservare la sua privacy. Qualche mese fa, ospite a “Oggi è un altro giorno”, ha svelato la sua visione in merito alla maternità.

“Penso di essere un modello di donna contemporanea che magari è più facile trovare altrove. In Italia siamo ancora indietro. Personalmente preferirei l’adozione, più che impormi un percorso che forse il mio corpo non desidera”, le parole condivise da Francesca ai microfoni di Serena Bortone.

Durante l’intervista si è poi aperta sulla sua vita sentimentale svelando che il suo è occupato, ma come tuttavia non conviva.

La Fialdini ha confessato di apprezzare molto la libertà e il fatto di avere i suoi spazi. Oltre gli innumerevoli interessi, la conduttrice ama praticare sport in particolare il nuoto.