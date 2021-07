Maria De Filippi sul figlio: “Ha preso una bella batosta, ho temuto per lui”

Maria De Filippi è stata intervistata dal settimanale “Oggi” e ha svelato alcuni aspetti della vita di suo figlio Gabriele, che ha preso una brutta batosta

Maria De Filippi ha svelato alcuni aspetti importanti della sua vita e non solo. La conduttrice storica di “Uomini e Donne” e “Amici” ha parlato anche di suo figlio Gabriele e di una delle sue migliori amiche, l’attrice romana Sabrina Ferilli. A proposito di se stessa ha rivelato che il lockdown per la pandemia del Covid-19 per lei non è stato poi così male perché si è concentrata su aspetti importanti della sua vita e più sul suo lavoro.

La presentatrice ha detto di aver affrontato la conduzione di programmi ventennali con una “nuova linfa e un nuovo spirito” e si è divertita come non aveva mai fatto prima, affrontando le cose con entusiasmo.

Maria De Filippi, le dichiarazioni sul figlio Gabriele

A proposito di suo figlio Gabriele Costanzo la presentatrice di “Amici” ha dichiarato: “È tornato single. Come per molti ragazzi il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tutti gli equilibri”. Il ragazzo infatti era fidanzato fino a prima della quarantena con Francesca Quattrini, una fashion stylist di 24 anni. I due erano molto affiatati ma a quanto pare il Covid con le sue limitazioni ha rotto il rapporto dato che li ha costretti a una convivenza forzata, che può nuocere gravemente alle coppie non solidissime.

La De Filippi ha poi parlato della Ferilli: “Sabrina è una boccata di aria sana, mi fa divertire tanto”, ammettendo che non riesce quasi mai a dirle di no. “Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio – conclude la conduttrice – perché lei può registrare ‘Tu sì que vales’ solo dopo aver girato il film di Leonardo Pieraccioni: questo è un grande atto di amicizia”, qualche rifiuto lo dà anche a lei ma in linea di massima le due amiche sono sempre d’accordo.