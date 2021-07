Francesca Ferragni, visione su Instagram in bikini. Sorriso splendente e curve da capogiro, a bordo piscina seduce il web: più sensuale che mai

In Casa Ferragni è forse la meno interessata al mondo del web e della moda, ma nonostante ciò vanta più di un milione di followers, e nei suoi scatti non ha nulla da invidiare alle sorelle più famose.

Si tratta di Francesca Ferragni, la secondogenita, che invece di inseguire la fama, ha investito i suoi sforzi nel ricalcare le orme del padre dentista, conseguendo la laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentale.

Nonostante il tempo trascorso nello studio dentistico familiare, e la vita privata dove spicca la relazione amorosa decennale con Riccardo Nicoletti, riesce a dedicarsi anche ai social. Evidente la sua passione per i viaggi intrapresi con la dolce metà, tanto da fondare il blog “Comitatoantinoia“, dove dispensa suggerimenti.

Ma una buona dose di fashion non manca, come dimostra negli ultimi scatti postati su Instagram. In bikini esibisce un corpo mozzafiato al pari delle modelle più conosciute, per l’estasi dei fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Pazza idea di far l’amore con lui “. Aurora Ramazzotti su un prato fa un VIDEO inaspettato..”Mi stanno….”

Francesca Ferragni, bikini sorprendente: strepitosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Dov’eri nascosta?” Anna Tatangelo, penombre, trasparenze e.. si vede tutto: infuocante. Chi c’è con lei in camera? – FOTO

Immersa nel verde in un panorama da sogno, la location ricercata dove emerge Francesca Ferragni viene oscurata dalla sua radiosa bellezza. Intenta a posare sulla scalinata a bordo piscina, si rivolge all’obiettivo nel suo sorriso più splendente.

“Costume nero e non si sbaglia mai“, la scelta di stile della sorella di Chiara Ferragni rivela il gusto elegante che caratterizza la versione della famiglia “Kardashian” tutta italiana. Total black per Francesca Ferragni, in un bikini estremamente semplice ed altrettanto efficace, abbinato agli occhiali da sole dalla linea accattivante. Mai come la sua, perfetta e filiforme, esibisce curve strepitose sul fisico atletico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Charme ed eleganza sono prerogative di Casa Ferragni, tutta al femminile, dove le tre sorelle e l’affascinante madre si dimostrano eccellenti esempi di stile.