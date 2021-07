Laura Pausini è una delle cantanti più amate delle ultime tre generazioni. Nel corso della sua lunga carriera, ha conquistato davvero tantissime persone sui social e in tv

Laura Pausini è sicuramente una delle cantanti italiane più amate di sempre. Il suo esordio avvenne oramai nel lontano 1993 nella sezione giovani del Festival di Sanremo, dove con la sua “La Solitudine” conquistò l’intero Paese. A scoprirla fu Pippo Baudo, a cui Laura ancora oggi si sente immensamente debitrice. Fra due anni Laura festeggerà ben 30 anni di carriera, 30 anni dove è cuscuta insieme ai numerosi fans che da allora non hanno mai smesso di seguirla e che l’hanno vista diventare una donna, una cantante realizzata, poi una moglie e infine mamma della splendida Paola che oggi ha 8 anni.

Laura Pausini, sorriso splendente: lo scatto che ha conquistato tutti

Per Laura questo è stato un grandissimo anno, ha ricevuto una nomination al Premio Oscar dove ha quasi realizzato il sogno di milioni e milioni di persone. Non è da tutti arrivare così lontano, anzi. Adesso si sta godendo l’estate insieme alla sua bellissima famiglia e, di tanto in tanto, ci delizia con qualche foto che pubblica sul suo profilo di Instagram dove ha quasi 4 milioni di followers che la seguono. Nell’ultimo scatto, Laura ha addosso una maglietta del suo merchandising: “Scegliete per chi disegnarvi usa mille colori, io per voi ne ho usati parecchi” scrive nella didascalia del post che ha ricevuto migliaia di likes.

I commenti sotto al suo post non si sprecano: il merchandising ha riscosso un grandissimo successo e sono in tanti ad aver deciso di acquistare queste meravigliose t-shirt.