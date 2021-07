Mantenersi in forma grazie al web? Spopolano i fitness influencer

In questi mesi, dopo lo scoppio della pandemia, sono cambiate le abitudini di allenamento. Sul web è un boom di fitness influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JillCooper (@jillcoopersuperjump)

Allenatissimi, solari e pieni di energia. I fitness influencer hanno spopolato nell’ultimo anno e mezzo a seguito della pandemia. Con le chiusure delle palestre, il settore del fitness si è trasformato portando alla modalità di allenamento sul web. Nei principali social network, tra Instagram, Youtube e Facebook, sono proliferati canali dedicati allo sport e al benessere.

L’Osservatorio realizzato da Buzzoole, dedicato al mondo dell’influencer marketing, ha rivelato come si siano affermanti online sempre più creator attivi nel settore dello sport. Innumerevoli i profili che offrono videocorsi e allenamenti veloci facilmente realizzabili da casa. Ai workout si uniscono spesso consigli culinari quali ricette sane e veloci, senza tuttavia rinunciare al gusto.

LEGGI ANCHE > Gianni Morandi, il mistero dei look identici a quella nota star: chi copia chi?

Allenarsi sui social: le star del fitness online

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Sugarfree (@stefaniasugarfree)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maria De Filippi stufa dei soliti tronisti, cambia tutto a Uomini e Donne

Negli ultimi mesi il fenomeno del fitness da casa è esploso. Con il tempo passato a casa, per via dei lockdown, la voglia di mantenersi in forma nonostante il tempo passato tra le mura domestiche ha incrementato l’affermarsi di queste figure. Spesso personal trainer nella vita, appassionati da anni del settore, i fitness influencer offrono alla loro community brevi workout proponendo innumerevoli video postati sui loro account Instagram o sui loro canali Youtube. Allenarsi diventa così semplice e alla portata di un click.

Tra i protagonisti di questo settore sul web si sono distinti Lisa Migliorino, nota per il suo profilo “The fashion jogger”, Deborah Spinelli, con il suo account “Deborah Fashion Sport”, Valerie Casto, famosa come “Valerie Fitness” e Davide Campagna, noto come “Cotto al dente”.

Nella lista non manca Jill Cooper, famosissima sportiva del mondo televisivo, nonché personal trainer dei vip, che offre molti workout sui suoi canali social nonchè consigli di alimentazione e mind-set.

Online noti anche i nomi di Alice Veglio, ideatrice e fondatrice del programma “Bright and Fit” e Stefania Sugar Free, con il suo progetto “Go Girl”. A questi si aggiungono Silvia Fascian, Mad Carolina, Lisa Alborghetti, Dennis Callà, Caterina Falhi, Carolina Marcialis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦋 CATERINA 🦋 (@caterinafalhiofficial)

Una carrellata di nomi che dimostra come la professione del fitness influencer si stia affermando sul mercato e come la richiesta da parte degli utenti sia in aumento. Sempre più persone desiderano allenarsi con brevi workout da svolgere comodamente dalle proprie abitazioni. Perfetti inoltre durante questi mesi caldi per mantenere la linea anche in estate.