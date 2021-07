Romina Power ha condiviso un ricordo solo poche ore fa di sua figlia Ylenia prima che scomparisse nel nulla quel maledetto dicembre del 1993

Ylenia Carrisi è scomparsa nel dicembre del 1993, il suo personaggio è diventato purtroppo noto soprattutto dopo che Al Bano e Romina Power non l’hanno più rintracciata e ritrovata.

Della ragazza di 23 anni si persero le tracce mentre era a New Orleans e tutti ricordano quella telefonata fatta dai suoi genitori avvenuta il 31 dicembre di quell’anno (data di New Orleans, in Italia era già il 1 gennaio 1994), l’ultimo dialogo con la figlia. Ieri Romina Power ha voluto ricordarla con uno scatto di una notte d’estate in cui ci sono entrambe.

Romina Power, la foto ricordo di una notte d’estate insieme a Ylenia

Come didascalia alla foto insieme alla figlia scomparsa, Romina scrive solo: “Ricordando le notti d’estate insieme alla mia Ylenia” ma questo ricordo è ancora indelebile nel cuore della ex moglie di Al Bano, che non si è mai data tregua per non aver ritrovato più la ragazza da quella fine d’anno del 1993.

Le ricerche sono proseguite per anni ma di Ylenia nessuna traccia, sfortunatamente. I suoi genitori non si sono mai arresi e soprattutto la Power non ha mai abbandonato la speranza di ritrovarla un giorno in qualche parte del mondo, continuando a vivere lontana dai suoi affetti come la sua famiglia d’origine.

Intanto ogni componente della famiglia Carrisi ha continuato per la propria strada. Al Bano, Romina e i loro figli: Romina Junior, Yari e Cristél Chiara.

Quest’ultima ha dichiarato negli ultimi giorni di aspettare il suo terzo figlio dopo la nascita di Cassia Ylenia e Kay Tyrone, entrambi i bambini hanno il secondo nome in onore rispettivamente della sorella scomparsa e del nonno, il noto attore di Hollywood e papà della Power, un bel gesto da parte sua.