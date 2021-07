“Bomba esplosiva”. Sabrina Salerno rubacuori. In vacanza con un personaggio unico – FOTO

Sabrina Salerno è in vacanza a Capri. Pubblica foto in bikini del suo fisico mozzafiato. Si trova in compagnia di un personaggio famosissimo: di chi si tratta

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 tutte le donne avrebbero fatto carte false per avere la sensualità e la bellezza esplosiva di Sabrina Salerno, mentre per gli uomini rappresentava un sogno erotico, una dea da ammirare e acclamare. A distanza di più di trent’anni non è cambiato nulla. Sembra assurdo ma la cantante e showgirl, con il passare del tempo, non ha visto minimamente sfiorire il suo sex appeal.

Di talento, energica, prorompente, è ancora una numero uno nel panorama dello spettacolo italiano. Sembrano così lontani gli attimi in cui si dimenava sul palco del Festival di Sanremo cantando il verso “Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più” insieme alla collega Jo Squillo. All’Ariston c’è tornata l’anno scorso nelle vesti di co-conduttrice, fortemente voluta da Amadeus, dimostrando ancora una volta la potenza della sua verve artistica e delle capacità poliedriche che possiede.

Sabrina Salerno in bikini a Capri: uno spettacolo vietato ai deboli di cuore

La meravigliosa isola di Capri quest’anno gode di un gioiello in più. Tra la maestosità dei faraglioni e lo splendore del mar Tirreno, fa breccia la bellissima Sabrina Salerno che ha scelto proprio questa location suggestiva per proseguire le vacanze estive.

Un giro in barca, la pelle baciata dolcemente dal sole e la prorompenza della sua fisicità esaltata da un candido bikini: così appare nelle ultime immagini diffuse sul suo profilo Instagram per la gioia dei follower che stanno per arrivare al milione di unità.

Sabrina Salerno offre anche una finestra sulla vita notturna che sta conducendo a Capri, le passeggiate tra i vicoli della cittadina, i pasti succulenti e l’ottima compagnia. La showgirl si trova insieme a un personaggio molto famoso e amato dai telespettatori di tutto il mondo. Chi è? É lei stessa a svelarlo nelle sue Instagram Stories.

Si tratta dell’attore croato Luka Peros, celebre per il suo ruolo del ladro Marsiglia nella serie Netflix “La casa di carta”. I due appaiono in diversi scatti dopo aver consumato una cena con altri amici.

La Sabrina nazionale è amatissima dal suo pubblico il quale lascia sempre commenti di apprezzamento: “Sei una bomba esplosiva”, “Riesci a offuscare la bellezza di Capri”, “Il luogo è meraviglioso ma con te diventa superlativo”, “Sempre giovane come una ventenne”.