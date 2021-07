Brutto colpo per “Uomini e donne”, lo speciale del mercoledì subisce una severa decisione di Mediaset a causa del risultato della prima puntata

Solo un paio di settimane sono passate dalla decisione di Mediaset di inserire nel palinsesto estivo di Canale 5 lo speciale “Uomini e donne – La scelta”. Ogni mercoledì sarebbe andata in onda la scelta dei tronisti della stagione 2019 del programma di Maria De Filippi. Il pubblico avrebbe rivissuto gli ultimi momenti che i protagonisti hanno condiviso all’interno della “villa”, ovvero il Castello di Torcrescenza, fino alla scelta definitiva e alla formazione delle coppie. La prima puntata è andata in onda proprio questa settimana non ottenendo però ottimi risultati. L’azienda è prontamente intervenuta a riguardo.

La decisione di Mediaset sullo speciale di “Uomini e donne”

Trattandosi di repliche, che il risultato non sarebbe stato eccellente era già stato preso in considerazione. Stando però agli ultimi risvolti sembra che Mediaset avesse delle maggiori aspettative.

La prima puntata di “Uomini e donne – La scelta” ha visto protagonista Lorenzo Riccardi, uno dei tronisti più seguiti delle ultime edizioni. Il giovane ha terminato la sua esperienza scegliendo la corteggiatrice Claudia Dionigi con la quale ha intrapreso una relazione che dura ancora oggi. La messa in onda della sua scelta aveva originariamente ottenuto un ottimo risultato, quasi il 18% di share. Tra le repliche sarebbe dovuta essere quindi la più seguita, eppure non è riuscita a raggiungere nemmeno l’8%.

Un riscontro che ha fatto intervenire immediatamente Mediaset che ha deciso di cancellare lo speciale del dating show. Al suo posto saranno mandati in onda alcuni film, a partire da mercoledì 21 luglio con la messa in onda di “Benvenuti al Sud”. Il pubblico non avrà quindi modo di rivedere le scelte di Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni.

Canale 5 può tuttavia consolarsi con il successo ottenuto dalla nuova edizione di “Temptation Island”, in grado di raggiungere picchi del 20% di share e oltre. Il viaggio dei sentimenti delle coppie va in onda ogni lunedì sera, durante il quale risulta essere anche il programma più commentato sui social media.

Gli appassionati di “Uomini e donne” dovranno quindi attendere l’inizio della nuova stagione che partirà come di consueto a settembre. Il noto programma di Maria De Filippi tornerà a occupare il suo posto nel pomeridiano della rete principale di Mediaset.