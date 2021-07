Viola Bruni è il personaggio di “Upas” interpretato da Ilenia Lazzarin da molti anni sebbene da settembre 2020 manchi dal set della soap opera

Ilenia Lazzarin interpretava Viola Bruni nella storica soap opera di Rai Tre “Un posto al sole“, il passato è d’obbligo visto che da settembre 2020 la bella attrice non fa più parte del cast. Tuttavia sulle sue Stories di Instagram ha svelato dei retroscena proprio sul suo ritorno sul set di “Upas” e non solo: ha parlato infatti anche del suo matrimonio.

Un follower le ha chiesto se tornerà nella soap della Rai e lei ha risposto con le seguenti parole: “Non so proprio cosa dirvi. Potrei non tornare mai più o potrebbero chiamarmi il mese prossimo e io in quel caso direi sì di corsa“.

Viola Bruni di “Upas”: le dichiarazioni sul suo matrimonio

I suoi follower sono stati molto insistenti a porle domande sul suo matrimonio a cui lei ha risposto in maniera chiara e decisa, affermando di non stare più con suo marito Roberto Palmieri da un anno, si sono lasciati infatti ad agosto 2020, e ha aggiunto che non ne vuole parlare.

Ilenia Lazzarin ha aggiunto a proposito della fine della relazione d’amore: “Credevo che il matrimonio sarebbe durato tutta la vita, ma ci sono persone che non credono che la relazione sia per sempre, ma soprattutto fanno entrare altre persone nel rapporto“.

L’interprete di Viola Bruni e Roberto Palmieri sono convolati a nozze soltanto nell’ottobre 2018 e poco dopo, a gennaio 2019, è nato Raoul. La ex coppia si era sposata nella meravigliosa cornice da sogno di Positano, perla della costiera amalfitana.

Al matrimonio erano presenti vari attori di “Upas” tra cui Patrizio Rispo, Michelangelo Tommaso e Claudia Ruffo, quest’ ultima le aveva fatto anche da testimone, essendo anche una sua cara amica oltre che collega.