Comincia una nuova settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Eda e Serkan cominciano la loro storia d’amore clandestina

Diamo inizio ad una nuova settimana con Love is in the Air. Nell’ultimo episodio, finalmente l’amore ha trionfato: quando Eda stava per partire per l’Italia, Serkan l’ha raggiunta e ha messo da parte il suo orgoglio per dichiararsi alla sua amata. Si sono baciati e sono tornati a casa insieme, decidendo di partire per l’Italia insieme appena le acque si saranno calmate: un paio di mesi e faranno questo nuovo viaggio insieme.

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Eda vuole passare più tempo possibile con Serkan ora che stanno finalmente insieme, e per farlo si ritrova ad inventare una serie di scuse sia con le sue amiche che con sua zia. Se prima doveva fingere di essere la fidanzata di Serkan, adesso deve fare finta di non esserlo. A casa di Serkan, Eda si ritrova a nascondersi dagli occhi indagatori di Aydan, stupida dal fatto che suo figlio non sia insieme a Selin. A coprirli dopo averli scoperti sarà Seyfi, che è sempre stato un grande fan di questa coppia ed è felice di vederli finalmente felici e realizzati. E, mentre appunto loro sono felici, Selin invece è distrutta dopo aver aspettato Serkan per tutta la sera. Ha capito che per loro non c’è più una speranza di ritorno.

Selin ha raccontato a Piril che la storia d’amore tra Eda e Serkan era finta, ma lei continua a credere che i due sono davvero innamorati.