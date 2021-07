Love Island Italia, come stanno Denis e Monica oggi – FOTO

Denis e Monica sono i secondi classificati della prima edizione di Love Island Italia. Oggi sono ancora una coppia e la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele

La prima edizione di Love Island Italia ha riscosso un grandissimo successo. A condurla è stata Giulia De Lellis, che ha fatto il suo esordio come attrice in Spagna dove ha conquistato tutti e ha raggiunto tantissimi inaspettati consensi. Tra le diverse coppie che hanno partecipato al programma, o meglio che si sono formate nella villa, ci sono Monica e Denis che si sono classificati al secondo posto subito dietro Wolf e Rebeca che invece hanno vinto il programma con tantissimi voti e apprezzamenti da parte del pubblico.

Denis e Monica di Love Island Italia: eccoli oggi

La storia d’amore tra Denis e Monica è cominciata praticamente subito nella villa: loro si sono scelti dal primo momento ma non è stato tutto rose e fiori, anzi. All’inizio lei ha fatto veramente fatica a lasciarsi andare e a provato a guardarsi intorno più volte, ma la verità è che non aveva occhi che per lui e nel giro di poche settimane sono riusciti a raggiungere il loro equilibrio. Hanno trascorso dei meravigliosi ultimi giorni, facendosi tantissime promesse e arrivando alla fase finale del programma dove si sono classificati al secondo posto. Hanno sfiorato la vittoria ma va bene comunque: alla fine hanno vinto l’amore che è la cosa più importante che potevano trovare nella villa.

Oggi Denis e Monica stanno continuando la loro storia d’amore lontani dai riflettori: nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram sono a Firenze insieme, dall’amico Cesare conosciuto nel reality.