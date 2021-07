“MasterChef Italia”, l’abbandono che spiazza i fan: le parole del giudice

“MasterChef Italia”, giunto all’11esima edizione, potrebbe dire addio ad uno dei volti più amati: il noto giudice lascerà definitivamente il talent show?

“MasterChef Italia” è senza dubbio il talent show culinario che maggiormente appassiona il pubblico italiano. Merito degli aspiranti cuochi che, di anno in anno, si presentano alle selezioni con l’obiettivo di arrivare a comporre la “masterclass”, ma anche dei giudici che, con la severità ed al contempo l’immancabile ironia, riescono ad appassionare e a divertire il pubblico. Da due anni, i tre chef che compongono la giuria del talent sono Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, new entry del cast ma già amatissimo dai fan. Le anticipazioni inerenti “MasterChef 11” hanno tuttavia fatto preoccupare il pubblico: un giudice, stando a ciò che è trapelato, potrebbe definitivamente dire addio allo show.

“MasterChef Italia”, l’abbandono che spiazza i fan: parla il giudice Giorgio Locatelli

Gli ultimi rumors parlano del possibile addio a “MasterChef” da parte di Giorgio Locatelli. Il noto chef, entrato nel cast due anni fa come sostituto di Carlo Cracco, potrebbe non essere presente all’interno dell’11esima edizione del format. A mettere in dubbio la presenza di Locatelli nel talent show era stata proprio sua moglie, responsabile assieme al marito della prestigiosa Locanda Locatelli, nel cuore di Londra. Plaxy, compagna dello chef da molti anni, ha infatti lamentato l’assenza del marito e la difficoltà nel gestire il ristorante da sola.

“Lontani non siamo felici. Non sono sicura di volere che faccia una terza stagione, già queste due ci hanno stravolto la vita […]. Vediamo che offerta ci fanno, ma deve essere proprio buona…“: queste le dichiarazioni della moglie del giudice, che è apparsa irremovibile. Stando alle recenti testimonianze social, tuttavia, il pericolo è stato sventato. Di seguito, le parole che Locatelli ha riportato nella didascalia di una sua foto, che lo ritrae accanto ad Antonino: “Non vedo l’ora di tornare a lavorare con questa forza della natura“.

I fan possono dunque dormire sonni tranquilli. Giorgio Locatelli ha tutta l’intenzione di partecipare come giudice all’11esima edizione di “MasterChef Italia”, che registrerà senza dubbio ottimi ascolti.