Le Donatella continuano a stupire il web con la loro bellezza e la loro verve. Questa volta un video in cui si mostrano scatenate ha mandato in estasi i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Scatenate, euforiche e bellissime. Le Donatella hanno stupito il web mostrandosi intente a danzare in spiaggia e ritmo di musica. Il duo musicale e televisivo, composto da Giulia e Silvia Provvedi, è seguitissimo sui social, in particolare su Instagram dove il loro profilo conta più di un milione di follower. Gemelle, classe 1993, di Modena, sono diventate note a seguito della partecipazione a “X Factor” e di seguito a “L’Isola dei Famosi”, vincendo il game-reality nel 2015. Di seguito hanno preso parte a innumerevoli programmi conquistando una grande fama per poi approdare sul web dove sono seguitissime.

Le Donatella scatenate in bikini: apoteosi di bellezza e divertimento

