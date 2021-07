La bellissima attrice romana ha pubblicato uno scatto che ha lasciato interdetto tutto il pubblico di Instagram. Che incanto!

Michela Quattrociocche ama affascinare il web con delle pose ammiccanti che esaltano il suo fascino e la sua bellezza senza precedenti.

Lontani i tempi in cui da teen ager ha tenuto compagnia a una generazione intera con ‘Scusa ma ti chiamo amore’ e ‘Scusa ma ti voglio sposare’in compagnia di Raul Bova, sex symbol di sempre.

Oggi è una donna, mamma di due bambine avute dal matrimonio con Alberto Aquilani, naufragato nel 2020.

La bella Michela ha trovato di nuovo l’amore ed oggi è felice al fianco di Giovanni Naldi, imprenditore italiano e rampollo di una ricca famiglia di albergatori.

Michela e l’ex calciatore di Roma e Fiorentina erano stati insieme per ben 12 anni di cui 8 di matrimonio. Le loro bambine Aurora e Diamante oggi hanno 10 e 7 anni e vivono insieme alla mamma, seppur legatissime ad entrambi i genitori.

Uno post in lingerie ed è subito like

In questo post la bellissima Michela posa con indosso una sexy sottana bianca. Sono due gli scatti in sequenza che mandano in ecstasy il pubblico del più popolare social network. Impossibile non cliccare subito sul cuoricino perché la sua bellezza è il suo fascino sono incredibilmente irresistibili.

Inutile dire che gli scatti condivisi hanno subito scatenato una serie di commenti di apprezzamento da parte di tutta la schiera di followers della bellissima attrice romana.

Sono 476mila i fans che la seguono e che non si perdono una foto pubblicata su Instagram. Come didascalia del post Michela scrive in inglese: “Sabato pigro”. E subito si accendono i commenti dei fans che mettono in risalto la sua sensualità e il suo fascino, protagonisti di questi due scatti della serata.