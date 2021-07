“Strepitosa”. Sara Croce in bikini fa più conquiste di una Dea – FOTO

Sara Croce è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Sara Croce è una delle showgirl più amate del mondo della televisione e del mondo dei social. Ha solo 23 anni ed è già famosissima: ha riscosso un grandissimo successo per il suo ruolo in Avanti Un Altro, dove al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha conquistato i numerosi telespettatori che seguono il programma. Con il suo fisico mozzafiato, i suoi lineamenti angelici sembra davvero una Dea: ogni giorno che passa fa breccia sempre in più persone che cominciano a seguirla.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Sara Croce in bikini è una Dea: pioggia di likes

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a S a r a C r o c e 💖 (@s a r a c r o c e 9 8 )

Su Instagram ha ben 980mila persone che la seguono, è vicina al traguardo di un milione e sono in molti a credere che li raggiungerà entro la fine dell’estate. Al momento si sta godendo la stagione insieme alle persone care, e ogni tanto delizia i suoi numerosi followers postando foto in bikini come l’ultima che è apparsa sul suo profilo. Con un costume nero intero, che lascia poco spazio all’immaginazione, ha fatto record di likes e ha ricevuto numerosi commenti da parte dei suoi fans. Non solo complimenti ma anche delle vere e proprie dichiarazioni d’amore, come uno degli utenti che le ha rivelato di averla sognata la scorsa notte. “Eravamo al mare insieme ed io ero il tuo fidanzato, ti assicuro che eravamo una bellissima coppia e io al tuo posto mi darei una possibilità” scrive un suo fan, collezionando tantissimi likes.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Adesso Sara si sta riposando in attesa della nuova stagione televisiva che comincerà tra poco più di un mese: i suoi fans non vedono l’ora di rivederla.