Brittany Pierce è stata uno delle protagonisti più amati della serie tv Glee. Era una cheerleader ma nel corso degli anni ha dimostrato di essere molto di più

Brittany Pierce è stata una delle protagoniste della serie tv Glee, andata in onda dal 2009 al 2015. La storia era ambientata a Lima in Ohio, all’interno di un liceo dove un gruppo di ragazzi concorrevano ad una gara canora per vincere diverse competizioni. Nel corso degli anni i ragazzi crescono, instaurano dei rapporti e tra gioie e dolori diventano grandi insieme. Tra i tanti personaggi che formavano il cast, c’era Brittany che era una delle preferite del pubblico.

Glee, vi ricordate di Brittany Pierce? Oggi ha 34 anni

Brittany faceva parte di una delle tre cheerleader che vengono mandate all’inizio nel gruppo canoro per fare la spia. Alla fine, proprio come altre due, Brittany si affeziona ai suoi compagni e finisce per diventare una di loro. Nella serie ricopriva un ruolo un po’ particolare: Brittany ha lo spirito di una bambina, sembra molto ingenua ma è dotata di una intelligenza fuori dalla norma. Si innamora follemente di Santana, la sua migliore amica, e le due hanno una storia lunga e tormentata che si conclude nel migliore dei modi quando lei le propone di sposarsi. Convolano a nozze poco dopo insieme a Kurt e Blaine, che si sposano con loro quello stesso giorno.

Heather Morrison era l’attrice che interpretava il ruolo di Brittany: oggi è una donna adulta, ha 35 anni e ha una splendida famiglia che mostra sempre sui social.