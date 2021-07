Maria De Filippi come non l’avete mai vista: il VIDEO dell’esordio è incredibile

La conduttrice oggi è tra le più amate della nostra televisione nazionale ma forse non tutti si ricordano con cosa ha debuttato sul piccolo schermo.

Oggi quando si nomina Maria De Filippi si pensa ad una delle donne più poliedriche della nostra tv nazionale che negli anni ha saputo sempre mettersi alla prova con umiltà in sfide anche molto più grandi della sua portata ma vinte sempre a testa alta.

Alcuni dei programmi di maggior successo della Mediaset sono nati dal suo estro creativo e dalla sua voglia di mettersi in gioco con i ragazzi su cui ha puntato fin da subito per il suo progetto di crescita.

Oggi è una donna elegantissima, sempre composta e mai sopra le righe, chi la ricorda però ai suoi esordi quando ha messo piede per la prima volta in tv? Facciamo un passo indietro nella storia con un video davvero emozionante.

Vi ricordate Maria De Filippi nel 1992? Un tuffo nella storia

Maria prima di diventare la nota conduttrice di oggi si occupava dell’area legale di un’azienda produttrice di videocassette essendo lei laureata in giurisprudenza. L’incontro con Costanzo le ha cambiato poi la vita.

Nonostante oggi sia molto conosciuta il suo esordio in tv è avvenuto quasi in sordina il 26 settembre 1992 nella seconda stagione di “Amici” come sostituta della scrittrice Lella Costa diventata mamma per la seconda volta.

Il talk show è andato in onda su Canale Cinque dal 1992 al 1996 e poi su Italia 1 nelle stagioni 1996, 1997, 2000 e 2001. Nel video dell’ingresso della conduttrice in studio la vediamo molto imbarazzata nel suo tailleur bianco candido ed i capelli corti cotonati.

Siede in mezzo ai ragazzi e spiega: “Vi svelo un segreto, non mi merito un applauso perché ho appena iniziato, voglio dedicarlo però a Lella che è diventata mamma della piccola Viola”. Chi l’avrebbe detto che Maria sarebbe diventata la donna che è oggi.

In un’intervista di qualche tempo fa dichiarò a proposito del format: “Qualche problema all’inizio si presentò e se non ci fosse stato Maurizio, che di Amici era il produttore, forse non avrei continuato. (…) Io rappresentavo l’antitesi di tutto quello che passava in tv, soprattutto all’epoca”.