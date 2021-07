“Temptation Island” riassunto 19 luglio: lacrime e fughe dal villaggio

Temptation Island, le coppie del programma tanno vivendo dei momenti davvero difficili. Floriana è disperata e finisce in lacrime guardando alcuni filmati

Siamo arrivati alla quarta puntata di Temptation Island e anche questa sera abbiamo assistito a non pochi colpi di scena. Floriana ha guardato diversi video in cui il suo fidanzato ci prova con la tentatrice che è nel villaggio insieme a lui, e quando lo ha visto farle una scenata di gelosia proprio non ce l’ha fatta più e ha richiesto il falò di confronto immediato. Floriana sembrava non avere dubbi: voleva lasciarlo e riprendere in mano la sua vita, dopo un anno che pensa di aver gettato via per lui. Federico, però, ha rifiutato la richiesta.

Temptation Island, riassunto della quarta puntata

Manuela intanto ha visto dei video del suo fidanzato dove è sempre più vicino ad una delle tentatrici del villaggio. Nel filmato lo ha visto fare il sensibile con lei e si è sentita male pensando a tutte le volte che con lei, invece, ha peccato di sensibilità. La single sembra essere sempre più presa da lui e durante una serata insieme è scoppiata in lacrime, dicendo che per lei questa situazione è pesante perché sta cominciando a provare qualcosa nei suoi confronti. Manuela, intanto, non ha intenzione di starsene con le mani in mano e sembra del tutto intenzionata a fargliela pagare con il single Luciano.

Federico, intanto, ascoltando una canzone nel villaggio è scoppiato in lacrime pensando alla sua fidanzata Floriana. Ha capito che con Floriana vorrebbe provare quello che prova quando è insieme alla sua tentatrice.

