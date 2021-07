Amadeus. Sapete cosa faceva prima di diventare famoso? Inimmaginabile

Amadeus è uno dei volti più conosciuti e amati del piccolo schermo italiano. Grande successo lavorativo e nella vita privata. Cosa faceva prima di guadagnarsi la celebrità?

Amedeo Umberto Rita Sebastiani è nato nel 1962 a Ravenna da genitori di origine siciliana. Il pubblico italiano, però, lo conosce diffusamente con il suo nome d’arte: Amadeus. Il presentatore televisivo ha esordito nel lontano 1988 sulle reti Mediaset. Tanta gavetta l’ha portato a essere oggi un personaggio di spicco dello spettacolo nostrano.

Ha condotto per due stagioni consecutive il prestigioso evento del “Festival di Sanremo”; corteggiatissimo dalla Rai affinchè ne prenda le redini per una terza volta, potrebbe condurre, invece, la futura edizione dell’ “Eurovision Song Contest”. Cosa faceva prima di assurgere alla fama?

Amadeus: un passato fatto di duro lavoro e tanta gavetta

Gli inizi della carriera di Amadeus sono legati indiscutibilmente all’universo musicale. Prima di approdare sul piccolo schermo, è stata la radio il suo banco di prova principale. Ha mosso i primi passi in un’emittente locale, Radio Verona e successivamente è andato in onda su Radio Blu. Incredibile come sia sempre legato a un tipo di percorso senza mai deviare dalla sua ambizione.

L’incontro con Claudio Cecchetto nel 1986 segna per lui un punto di svolta. Trova ingaggio, infatti, presso la prestigiosa Radio Deejay insieme ad amici che lo accompagneranno per sempre nella sua vita come Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini.

Tanta musica anche negli esordi televisivi. All’inizio con “1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1″, poi giunse il periodo di “DeeJay Television” e “Deejay Beach”. Altra pietra miliare di quel periodo fu la conduzione con Federica Panicucci del “Festivalbar”, trasmissione che gli portò una popolarità inaudita.

É stato al timone di tanti programmi che hanno fatto la storia della televisione. Impossibile non citare “L’eredità”. Lui ne fu il primo indimenticabile volto, ideatore della versione italiana, ancora oggi è il quiz più longevo del nostro piccolo schermo.

In questo frangente conobbe la showgirl Giovanna Civitillo, con la quale intraprese una relazione a partire dal 2003. Sono genitori del giovane José Alberto (12 anni) e si sono sposati con rito cattolico dopo l’annullamento da parte della Sacra Rota del primo matrimonio di Amadeus.

Il presentatore tv, infatti, si era unito precedentemente a Marisa Di Martino dalla quale ha avuto la primogenita Alice, nata nel 1997.