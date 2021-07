“Che schianto” Shaila Gatta strega il web: bellezza magnetica – VIDEO

Shaila Gatta, il video su Instagram stupisce i fan. Il punto forte della sua bellezza in primo piano, sensualità disarmante: ipnotica

Mentre il futuro di Shaila Gatta, dopo la stagione conclusiva a “Striscia la Notizia“, resta ancora da definirsi, non manca di bloccare il web con scatti della sua strepitosa bellezza. Si prospettano grandi occasioni per la ballerina, che ha conquistato proprio tutti con le sue movenze sinuose e l’innata simpatia, tanto da aver formato il duo più longevo della trasmissione in coppia con Mikaela Neaze Silva.

In attesa di scoprire il prossimo capitolo della sua carriera, i numerosi fan continuano ad ammirarla su Instagram. Shooting e allenamenti, momenti di quotidianità o legati alla sua professione, sono moltissime le immagini dell’ormai ex velina a sorprendere gli utenti, che ancora non si sono abituati al suo irresistibile charme. L’ultimo video pubblicato ha tuttavia qualcosa di inaspettato, risultando completamente differente da qualsiasi altro post condiviso prima.

Shaila Gatta, il video che incanta: magnetica

Primo piano per Shaila Gatta, che posa in un video inusuale ma efficace, per l’ammirazione dei fan. Se solitamente li lascia sbalorditi davanti alla sua esplosiva fisicità, in look accattivanti e pose seducenti, il focus stavolta si sposta e ottiene un clamoroso successo.

Assoluta protagonista in poche mosse, è con gli occhi chiusi che si lascia riprendere, esibendo il make up illuminante che ne impreziosisce le palpebre e il rossetto nude a delineare le labbra perfette.

L’outfit è casual, ma basta a farla risplendere di inedito fascino, che raggiunge la sua massima espressione quando spalanca il suo sguardo all’obiettivo. Magnetico e felino, strega il web con elegante sensualità, conquistando meritatamente più di 10 mila like.

“Sempre più bella“, “Che schianto“, “Stupenda“, i commenti degli utenti rivelano il potere della sua bellezza, capace di incantare senza nessuna ostentazione, ma solo con un semplice sguardo.