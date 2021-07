Benedetta Parodi piace un sacco, non solo in tv e ai fornelli ma anche nel tempo libero. Strage di like su Instagram

Sempre in giro Benedetta Parodi. La conduttrice non si riposa mai veramente e in questo periodo si divide tra un po’ di relax in Sardegna e il set del cooking show per aspiranti pasticcieri “Bake Off Italia” che sta registrando in questi giorni di luglio.

Passa facilmente dal bikini all’outfit più serio, dal lettino con un cocktail in mano alle ricette, alle sfide e alla conduzione. Non c’è mai tempo per fermarsi veramente e forse questo è il suo vero segreto di bellezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Il blu ti dona”, Giorgia Rossi, selfie in barca da togliere il fiato: tripudio di sensualità – FOTO

Benedetta Parodi, rapisce il cuore dei follower: valanga di complimenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Pellegrini, dice arrivederci : la FOTO da dietro è qualcosa di poetico . Bellissima

Il ieri ed oggi di Benedetta Parodi piace un sacco su Instagram e scatena i like ed i commenti dei suoi follower. La giornalista ed esperta di cucina ci mostra come era quando era giovane rispetto ad oggi? Nulla di tutto questo.

Si tratta di lavoro e del diverso landscape e outfit che la distingue decisamente. Fino a ieri in relax in Sardegna, oggi sul set di “Back Off Italia” per le registrazioni del programma. Mood totalmente diversi ma quello che non manca è il sorriso della sorella di Cristina Parodi.

Quello che conquista è il bikini della Zia Bene nazionale ed un fisico che strizza l’occhio alle ragazzine. Silhouette perfetta, con muscoli scolpiti, corpo magrissimo e un viso raggiante senza un filo di trucco. Gli occhiali sono un po’ abbassati e il sorriso non manca mai. Alla soglia dei 50 anni Benedetta è davvero molto bella e di certo non teme la concorrenza delle più giovani.

Cambio di look e di location nella seconda foto, vestita e truccata di tutto punto sul set per la registrazione. Anche qui il sorriso non manca, i capelli sono più sistemati e il trucco a dovere, ma la sostanza non manca.

La conduttrice rapisce il cuore dei sei follower e tra bellezza, sensualità e maestria conquista tutti. C’è chi non si contiene e commenta: “MagniFica”.