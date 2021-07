Miriam Leone, a letto in lingerie lilla: puro spettacolo – FOTO

Miriam Leone, l’attrice siciliana, mostra un angolo privato della sua vita privata. I fans sono estasiati dalla visione.

Quando parliamo di Miriam Leone non possiamo non pensare a quella sicilianità che rievoca sapori, profumi e colori di una terra incontaminata. La bellissima attrice che ha esordito in tv facendosi conoscere proprio al titolo di Miss Italia, è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo nel mondo del cinema.

Tantissime le pellicole a cui la stessa ha preso parte ma nonostante il successo che si protrae da anni, la bellissima catanese rimane coi piedi per terra. E si mostra sui social spesso senza un filo di trucco. Una semplicità che può destabilizzare, una bellezza quasi imbarazzante.

Miriam Leone, la lingerie in raso che mette di buonumore

60 mila like in un’ora, cifre da capogiro per Miriam Leone che propone uno scatto inedito afferente alla sua vita privata. Adagiata sul letto, si vede chiaramente come la Leone indossi della lingerie accattivante: in raso, color lilla – must di questa stagione – ed un reggiseno color carne morbido e adatto per i momenti di relax.

“No, non è il tuo telefono…sono io che sono andata a dormire alle 6.30 del mattino…” scrive ironicamente Miriam, una frase che ovviamente ha scatenato i followers, tra momenti di affetto ed altri memorabili. “…e fu così che milioni di italiani improvvisamente ruotarono il proprio telefonino…all’unisono” scrive divertito un fan ma vanno per la maggiore le dichiarazioni d’amore.

Nonostante i commenti comunque ironici, “Sei sempre stupenda”, “Sposami Miriam” e poi cuori, tantissimi…sono sempre i più numerosi. Tutti per dimostrare il profondo affetto che permea attorno alla Miss. Anche nelle occasioni più importanti, la Leone non propone mai un make-up pesante, anche perché basta poco per vedere come non presenti difetti da nascondere e la foto sotto riportata ne è una chiara dimostrazione.

Ogni foto cattura, nonostante sia ormai un’attrice affermata e le occasioni per posare come modella non mancano mai: eccola infatti mentre indossa con eleganza i gioielli Bulgari. Una raffinatezza che lascia senza fiato.