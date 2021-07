“Love is in the Air” anticipazioni 22 luglio: colpo di scena alle nozze di Selin

Penultimo appuntamento della settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che il padre di Serkan si sentirà male

Domani andrà in onda il penultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air, uno degli episodi più attesi della serie. Infatti, è arrivato il momento del matrimonio di Selin e Ferit, l’evento che tutti stavano aspettando. Dopo tanta indecisione, Selin ha deciso di dimenticare una volta e per tutte Serkan e di andare avanti con Ferit: purtroppo lui non sembra essere dello stesso avviso, perché quando arriva il momento capisce di non essere ancora pronto al matrimonio e decide di lasciarla davanti a tutta la sua famiglia, amici e colleghi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Alla fine di questa triste giornata, Serkan riaccompagna Eda a casa e i due capiscono di non volersi più nascondere, così decidono di raccontare tutta la verità alla famiglia di Eda. Le sue amiche sono felicissime di scoprire che alla fine tra di loro è scoppiato davvero l’amore e hanno deciso di mettersi insieme. Mentre Eda festeggia questa novità insieme alle sue amiche di sempre, Serkan si confronta con Selin e scopre che la sua ex ha intenzione di vendere quasi la metà delle sue quote ad Akman. È arrivato il momento per lei di giocare a carte scoperte ed è giusto che Serkan sappia tutta la verità. E, a proposito di verità, c’è qualcos’altro che Serkan dovrebbe sapere.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Il padre di Serkan, infatti, vede suo figlio tornare con Eda mano nella mano e capisce che i due si sono messi insieme. Così decide di prenderlo da parte e dirgli la verità sull’incidente dei genitori di Eda, ma quando sta per dirglielo, ha un improvviso malore.