Paola Turci spiazza il pubblico con una foto accattivante, il nero le sta d’incanto: è uno spettacolo

Tutti adorano la sua musica, le sue parole volano come farfalle libere e colorate. Paola Turci è passione, amore e ribellione. La cantante, nata e cresciuta a Roma, con i suoi brani emoziona i fan che la seguono e supportano da anni.

Nella sua vita ha dovuto affrontare tanti momenti difficili, superati alla grande rifugiandosi nel suo mondo. Un incidente le ha stravolto la vita, ma nonostante questo l’artista ha continuato dritta per la sua strada, inseguendo i suoi sogni.

Paola Turci: lady dark è tornata, che stile – FOTO

E’ da un po’ che non la vediamo esibirsi su un palco a causa della pandemia che da un anno ha ribaltato le nostre vite e abitudini. I fan non vedono l’ora di rivederla e ascoltarla ad uno dei suoi concerti, nell’attesa si accontentano di seguirla su Instagram.

Sui social è molto attiva non solo per pubblicare foto personali ma anche per trasmettere messaggi, pensieri e lanciare appelli su diversi argomenti. Vanta di quasi trecentomila follower che la supportano in ogni occasione.

Oggi a quanto pare è una giornata speciale, a cinquantadue anni Paola Turci sfoggia uno scatto mozzafiato che lascia tutti senza parole.

Si definisce “Lady”, la signora in nero, qualcuno direbbe, visto che indossa un completo, giacca e pantaloni, una canotta e tacchi a spillo dello stesso colore. Sembra che la foto sia stata scattata all’interno di un capannone, l’artista è seduta e posa in modo sensuale. Lo sguardo è sublime, i capelli sciolti e la scollatura da urlo.

“Muto io” commenta qualcuno che è rimasto senza parole. “Spettacolo” aggiunge qualcun altro.

Paola Turci ha fatto centro: bellezza, eleganza e classe fanno di lei una donna unica. Per non parlare del suo talento. Le sua voce è una melodia che emoziona e travolge chiunque la ascolti.