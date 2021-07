Dayane Mello, la bellissima modella brasiliana, propone alcuni scatti proibiti. Ripresa dal basso, il fondoschiena domina la foto.

Dayane Mello, la modella brasiliana ha visto in poco tempo accrescere la popolarità. Nonostante la partecipazione a diversi programmi tv, sia in RAI che Mediaset, è proprio la sua esperienza col “Grande Fratello VIP” che ha lasciato il segno. Il corpo da urlo la rende tra le più ambite del momento, i numerosi scatti promozionali infatti ne sono una chiara dimostrazione.

Ma Dayane ha mostrato proprio al reality che la presenza fisica è niente senza un carattere tosto e che dice – senza alcun timore – quello che pensa. Una caratteristica forte, che può piacere o non ma il suo oltre il milione di follower lo dimostra chiaramente: la Mello piace.

Dayane Mello, l’inquadratura dal basso vietata ai minori

Una ragazza selvaggia, così si definisce Dayane in quest’ultimo post. Luogo incontaminato e circondata da alberi. Baciata dal sole, Dayane viene ripresa di spalle ma l’inquadratura essendo dal basso permette di ammirare tutto il fondoschiena della bellissima brasiliana. Tondeggiante, perfetto…bello armonioso.

Il costume che indossa valorizza il fisico: bordeaux, modello bikini a triangolo ed uno slip che non nasconde le forme. Dayane tagga il brand di costumi – smmrbeachwear – disegnati da Giulia Salemi, con lei nell’ultima edizione del reality. E non a caso è proprio la Salemi che si complimenta con la modella per la bellissima foto. A quanto pare Giulia ha scelto la Mello per indossare i propri costumi. Sul sito ufficiale appare solo la Salemi mentre indossa i suoi costumi con un fascino multietnico che piace.

“Non ho più parole per esprimere la tua bellezza! Sei un incanto! Sei perfezione ❤️” uno dei tanti commenti che meglio esprime la bellezza di Dayane.

La modella tra le storie ha comunicato in queste ore che sta soffrendo a causa di un problema collegato ai denti. Speriamo di vederla più in forma che mai.