Paolo Bonolis in una delle puntate pregresse di Avanti un Altro diede il benvenuto ad una concorrente: tutta la verità dietro il siparietto.

Il presentatore romano, Paolo Bonolis è tornato al timone di Canale 5 e del suo contenitore preferito “Avanti Un Altro“.

La pandemia da Covid-19 sembrava aver messo in ginocchio le ambizioni dell’ex conduttore di Sanremo. Dopo diverse “sgridate” tra i corridoi della Mediaset, Paolo è riuscito ad accaparrarsi nuovamente della sua “creatura” televisiva.

A tal proposito, l’ad Piersilvio gli ha dato il meritato riconoscimento con dieci puntate all’attivo nel 2021. In una di queste ultime spicca ciò che al telespettatore da casa mancava da tempo: un sorriso, una battuta a freddo, proprio come sanno fare il nostro Paolo con la sua inseparabile “spalla”, Luca Laurenti.

Sulla pagina Tik Tok di una concorrente, ospite di recente negli studi di Avanti Un Altro è apparso un video breve ma intenso che smaschera in senso ironico, i trascorsi d’amore del conduttore

Avanti Un Altro, Paolo Bonolis incontra l’ex: tutta la verità

Il “contenitore” di Avanti Un Altro, nonostante le difficoltà oggettive di fare tv è riuscito ad andare in onda con un pacchetto di dieci puntate.

Il pubblico dopo tante peripezie dietro le quinte ha potuto così esultare per aver assistito alle performances comiche di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Sul profilo privato di una concorrente di nome Laura, ospite in una delle dieci puntate in programma è apparso in queste ore un video, che sta facendo il giro del web.

Si tratta del momento primordiale dove ciascun concorrente, prima di iniziare il gioco ha l’obbligo di presentarsi al pubblico che assiste. In questa circostanza, lo studio è rimasto allibito per la risposta dell’ospite.

Alla domanda: “Lei è?” del conduttore arriva la risposta secca, quasi glaciale della concorrente. “Mi chiamo Laura…” risponde l’ospite quasi infastidita. Al chè, il presentatore romano ribatte chiedendole il cognome, dal momento in cui l’intervista si era fermata sul “chi va là”.

La concorrente completa così l’anagrafe, fingendosi di chiamare Laura Freddi! Per chi non lo sapesse l’attrice in questione è stata per ben 3 anni la “fiamma” sentimentale di Paolo Bonolis.

L’ospite ha voluto sottolineare con un tono quasi minaccioso il passato dello showman romano, il quale, come si evince dal video sembra fare “orecchie da mercante”. Al chè, il co-conduttore Luca Laurenti cerca di ammortizzare la tensione con un “Ma cosa? Me ne devo andare… E’ una questione di famiglia?”.

Insomma dal siparietto “odio et amo” che ne è venuto fuori si evince come il presentatore romano, attuale marito di Sonia Bruganelli sia uscito, non senza polemiche da una relazione che per molti fu oggetto di critiche, che per un attimo frenarono le ambizioni di Paolo.