Federica Sciarelli, la scelta più importante della sua vita: il motivo

Federica Sciarelli, la regina di “Chi l’ha visto?” e la sua vita privata. Ecco qual è la decisione che ha preso ad un certo punto della sua vita

Federica Sciarelli è il volto indiscusso di una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana, “Chi l’ha visto?”. Porta avanti da tantissimi anni ormai, con pazienza, dedizione e professionalità il programma di Rai 3 dedicato alle persone scomparse.

Non solo le segnalazioni dei familiari dei tantissimi volti che scompaiono nel nulla e che si appellano alla giornalista e alla sua squadra per avere un supporto concreto per poterli ritrovare, ma anche delle vere e proprie inchieste sui maggiori casi di cronaca, da quello di Denise Pipitone a quello di Saman, solo per citarne alcune recenti.

Senza poi contare le puntate di approfondimento che la Sciarelli e il suo team hanno dedicato agli “scomparsi più noti”. Prima di andare in vacanza per il periodo estivo, ha regalato ben due speciali della trasmissione.

Il pubblico ama Federica Sciarelli ma lei è riservatissima, non è sui social e di rado racconta della sua vita. Sapete qual è la scelta più importante che ha fatto?

Federica Sciarelli: “Non a caso scelsi..”

Federica Sciarelli in una delle sue poche interviste concesse ha raccontato un aneddoto sulla sua vita che è davvero singolare. Alle pagine di Vero ha affidato una confessione che riguarda la sua giovinezza.

Nessuno forse lo avrebbe detto ma da ragazzina amava andare in discoteca. La Sciarelli ammette di rimpiangere un po’ quel periodo. La sua professione da giornalista ormai non glielo permette più.

Le ore piccole ora come ora sono bandite ha raccontato la conduttrice di “Chi l’ha visto?” però ha ammesso: “Pochi ci credono ma quando ero più giovane facevo spesso le ore piccole a ballare. Non a caso scelsi un lavoro, quello della giornalista che non ti obbliga a svegliarti presto al mattino”.

Ecco uno dei motivi che stanno dietro alla scelta più importante di Federica Sciarelli, quella che ha forgiato tutta la sua vita, privata e lavorativa.