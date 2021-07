Raffaele Renda a YesLife: “Sarebbe un sogno poter cantare ai Grammy Awards”

Oggi è uscito il nuovo EP di Raffaele Renda: YesLife Magazine era presente alla conferenza stampa di presentazione del lavoro discografico dell’artista

Oggi è uscito il nuovo EP “Il sole alle finestre” di Raffaele Renda, cantante che ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione all’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi. Il 12 agosto l’artista sarà ospite di “Deejay on stage” a Piazzale Roma a Riccione, show condotto da Rudy Zerbi. Come il pubblico della scuola di talenti di Canale 5 sa, i due si conoscono già molto bene. Inoltre lunedì prossimo alle 21:30 sarà all’Arena di Cosenza insieme a Giulia Molino e Ibla.

Il nuovo lavoro discografico è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico e contiene sette tracce compresa la cover di Oro di Mango. A proposito di questa versione del brano del cantautore scomparso, Raffaele Renda ha dichiarato in conferenza stampa: “Sono rimasto abbastanza lineare con l’originale anche se la versione è leggermente diversa”.

Inoltre nell’EP è contenuta anche la canzone inedita, Rehab: “È un pezzo diverso rispetto agli altri, parla di libertà personale e di lasciar andare i rapporti tossici della vita in generale. Con questo brano ti viene voglia di ballare soprattutto durante il ritornello. Con questa canzone volevo chiudere un progetto versatile: è un sound che raccoglie tutta la mia storia personale ed è universale. Prima di scrivere Rehab ho ascoltato molto Rihanna e Beyoncé”.

Rapporto con i social network? “Il mio rapporto con i social è molto complicato, li uso solo per stare a contatto con in fan”.

Duetti e collaborazioni? “Mi piacerebbe collaborare con qualche artista internazionale oltre che italiano. In programma non c’è niente ma mi piacerebbe cantare con Elisa e ho una fissa per Sean Paul da quando ero piccolo e sarebbe un sogno collaborare con lui”.

Com’è nata la canzone Tasto Reset? “Da una storia finita. L’ho scritta di getto. Volevo trovare proprio il tasto reset per cancellare le brutte esperienze ma non le cose piacevoli”.

Il palco più grande dove poterti esibire? “Sarebbe un sogno incredibile potermi esibire ai Grammy Awards“.