“Tu sì che puoi farlo”, Andrea Delogu, scollatura pericolosa: musa danzatrice in spiaggia – FOTO

L’attrice “Rossa”, Andrea Delogu incanta tutti con una serie di foto calendaristiche da far venire il mal di testa: speciale.

Conosciuta nel panorama artistico dello spettacolo come la “Rossa”, l’attrice tutta seduzione e adrenalina, Andrea Delogu ha fatto il pieno di likes nell’ultima foto scattata ai piedi del mare.

Nel lungo post scritto in occasione di una performance di alto livello, Andrea sceglie la strada della semplicità e dell’umiltà. Il messaggio ai followers è diretto e senza peli sulla lingua. L’artista ha voluto sottolineare come la bellezza non sia soltanto sinonimo dell’estate, come lo è per molti vip dello spettacolo.

Mentre la maggior parte dei colleghi ha speso il tempo libero a scolpire la propria statura, la 39 enne conduttrice radiofonica, a Gennaio era impegnata sui set a “manichette corte“, rischiando di compromettere la propria salute.

Per fortuna, molti appassionati hanno condiviso e appoggiato il suo pensiero, nonchè messo in risalto la sobrietà e il fascino al naturale dell’attrice

Andrea Delogu oltre il mare e l’abbronzatura: adatta a tutte le stagioni

