Antonella Mosetti e il VIDEO sexy con il mini abito, che spettacolo

Antonella Mosetti è bellissima e sensuale su instagram con il suo nuovo video Tik Tok dove indossa un mini abito nero e balla sulle note della canzone Alors on dance. I commenti sono infiniti:“Meravigliosa”, “Wow compimenti pazzesca”, “Uno spettacolo incredibile”. La Mosetti condivide molte foto con look davvero particolari, jeans strappati e top con schiena scoperta. I fan apprezzano.

La bella showgirl è appassionata di video Tik Tok, balletti e musica in generale. Canta in macchina a squarciagola e balla come se non ci fosse un domani. In mostra mette sempre il suo corpo mozzafiato a 40 e passa anni è più tonico che mai. Lei lo sa e s’immortala per la gioia di tutti i fan. Gli utenti commentano:”Sai essere sensuale senza essere mai volgare”, “Il lato B più bello del pianeta”, “Sei da paura”. La showgirl si trova ad Otranto per trascorrere le vacanze insieme alla famiglia. In tutto questo però qualcosa le manca alla Mosetti, un amore. Sotto ad una sua foto ha scritto queste parole:”Voglio un amore all’altezza del cuore che ho”.

Sono anni che la showgirl appare sola, senza un uomo al fianco. Dopo la separazione dal padre di sua figlia Asia, per lei non c’è più stato un grande amore. Qualche storia sì ma alla fine non ha mai ritrovato l’amore della vita. E ancora oggi appare sola. Recentemente ha condiviso un suo video in televisione di quando aveva 18 anni e cantava. Era bellissima e brava. Ad oggi sono molti i ritocchini che ha subito al viso e al corpo inspiegabilmente perché era meravigliosa. In quest’ultimo periodo ha vissuto un momento difficile a causa della malattia del padre, ha avuto un ictus e la showgirl si è molto spaventata insieme a tutti gli altri membri della famiglia. Per questo motivo per lei quest’anno aver trascorso le vacanze con i familiari è stato così importante.

Sui social si è detta infatti grata di questi momenti. Oltretutto non è stato l’unico shock per la showgirl in questo periodo. Il suo ex fidanzato Alessandro Corvesi è stato condannato a 6 anni di carcere per spaccio di droga. A casa sua hanno trovato 27 chili di cocaina. Un’altro duro colpo per la Mosetti.