Ieri e oggi, com’è cambiata l’attrice che in Glee interpretava Sue Sylvester. Ora ha 61 anni e il suo profilo Instagram è molto seguita dai più giovani

Bionda, capelli corti e tuta perennemente addosso per sei stagioni di fila, Sue Sylvester è stava una vera e propria icona della serie tv Glee. Sono trascorsi più di cinque anni da quando le serie ha chiuso i battenti ma ancora oggi viene ricordata con immenso affetto dai fans. La storia seguiva le vicissitudini di diversi ragazzi riuniti in un club di canto, ma anche dei loro insegnanti e Sue Sylvester era una di loro. O meglio, lei era la professoressa di educazione fisica e l’allenatrice severissima delle giovani cheerleader.

Glee, vi ricordate Sue Sylvester? Oggi ha 61 anni ed è amatissima sul web

Sue, già dall’inizio della serie, entra in competizione con Will Shuester quando scopre che il suo collega ha intenzione di riattivare in club canoro rimasto assopito per troppo tempo. L’idea che un’altra squadra artistica faccia successo la rende gelosa e fa di tutto per sabotarli, fino a che non diventa una vera e propria questione di principio. Alla fine della serie, nonostante tutto, lei si scopre affezionata a tutti loro anche se lo dimostra in modi decisamente alternativi. Lei e Will non diventano amici, ma dopo tantissimi anni lei riesce ad accettare l’idea del Glee Club e a smettere di fare loro la guerra quando diventa il club più famoso dell’intera nazione.

L’attrice che la interpretava era Jane Lynch, che oggi ha 61 anni e ha tantissimi followers che la seguono su Instagram per vedere cosa fa oggi nella sua vita di tutti i giorni. “Sei senza età” le scrive qualcuno sotto all’ultimo selfie che ha postato.