Cosa è successo dopo “L’Eredità” a Massimo Cannoletta? Il super campione vuota il sacco e racconta tutta la verità

Massimo Cannoletta ormai lo conoscono tutti. In pochi giorni è diventato uno dei nomi più seguiti e ammirati della televisione. Ha sbalordito tutti a “L’Eredità” di Flavio Insinna. Divulgatore scientifico, con una conoscenza fuori dal comune, è diventato in poco tempo il super campione del gioco a quiz del prime-time di Rai 1.

Il divulgatore scientifico originario della Puglia ha sbancato tutti e tutto. È rimasto in carica per più di 50 puntate e ha portato a casa oltre 200 mila euro in gettoni d’oro. Per lui grandi soddisfazioni sono arrivate nel corso del gioco, non tanto per le vittorie ed il bottino che sera dopo sera è cresciuto, ma per aver dimostrato di essere una persona colta e con un grande bagaglio di conoscenze.

Proprio questo e l’amore che il pubblico ha dimostrato per lui in tv come anche sui social, ha portato la Rai, dopo la fine del suo percorso a “L’Eredità”, a sceglierlo come uno dei volti stabili di “Oggi è un altro giorno”, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Ma oltre le belle soddisfazioni ci sono anche alcuni lati oscuri della partecipazione a “L’Eredità”. Massimo Cannoletta li ha raccontati senza remore.

“L’eredità”, Massimo Cannolleta ed i soldi: la verità

Massimo Cannoletta l’ha detto più volte che le soddisfazioni più grandi avute a “L’Eredità” non sono legate ai soldi, ma la somma è consistente ed è stato impossibile non chiedergli cosa farà con tutto quel bottino.

È stato Fanpage a domandarglielo ma la risposta del super campione ha lasciato tutti di stucco. “Non ho ancora ricevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non è ancora ultimata” ha specificato.

A diverso tempo dalla sua vittoria, Cannoletta non ha ancora intascato i suoi soldi dunque. “Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini” ha ammesso anche se ha rivelato che appena avrà i suoi soldi vorrebbe comprare una casa.