Kitty Wilde era uno dei personaggi più amati della seconda ondata di Glee: infatti, durante la quarta stagione, sono arrivati nuovi attori a popolare la serie tv

Glee è stata in assoluto una delle serie tv più amate della televisione: ambientata a Lima, in Ohio, la storia raccontava di un gruppo di ragazzi uniti dalla passione per il canto o per il ballo. Fece così tanto successo che le stagioni vennero confermate una dopo l’altra, e quando il cast principale si trasferì tra New York e Los Angeles per inseguire i propri obiettivi di vita, per mandare avanti la storia del “Glee Club” vennero introdotti nuovi personaggi adolescenti, tra cui la bellissima e spumeggiante Kitty Wilde.

Glee, vi ricordate Kitty Wilde? Oggi ha 35 anni ed è bellissima

Kitty all’inizio era un personaggio molto odiato, perché sembrava la brutta imitazione di Quinn Fabray. Bionda, cheerleader e popolare come Quinn, aveva un carattere pungente e cercava di farsi rispettare dai suoi compagni di scuola, ma poi proprio come fece Quinn a suo tempo, Kitty è riuscita a dare sfogo al lato più umano di se stessa. Nel corso della serie si dimostra una adolescente come tutte le altre, con le sue insicurezze, le sue paure e le sue debolezze. Nel Glee Club, però, riesce a trovare la sua strada: lì scopre di avere una passione incredibile per il canto e di avere tanti amici attorno disposti ad essere sempre presenti per lei, a differenza di ex compagne cheerleader.

Sono trascorsi diversi anni dalla fine della serie, e oggi Becca Tobin – l’attrice che la interpretava – ha 35 anni ed è amatissima e seguitissima sui social. Il suo profilo conta quasi un milione di followers che ogni giorno le dimostrano affetto con likes o commenti di apprezzamento.