Aurora Ramazzotti ha condiviso una serie di scatti su Instagram in cui si è mostrata bellissima. I fan sono rimasti senza fiato.

Estrosa, gioiosa, ironica e super affascinante. Aurora Ramazzotti ha conquistato in questi anni il web con la sua personalità e la sua bellezza, incantando il pubblico. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti in particolare è attivissima su Instagram, dove sono 2 milioni i follower che la seguono ogni giorno interagendo con i suoi contenuti in cui mostra la sua vita personale e lavorativa.

24 anni, Aurora sta seguendo le orme dei genitori portando avanti la carriera nel mondo dello spettacolo. Dal debutto a “X Factor”, alla sua partecipazione a “Le Iene”, la giovane sovente è protagonista di campagne pubblicitaria sponsorizzando brand e prodotti. Di recente ha condiviso un nuovo post dedicato a un lavoro che la vede impegnata in questi giorni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Non ha tempo per la ceretta”, Chiara Ferragni versione scimmia: le risate dei fan – VIDEO

Aurora Ramazzotti: fascino travolgente

Per vedere l’ultimo post di Aurora Ramazzotti, vai su Successivo