Eleonora Daniele torna su Instagram con uno scatto molto prezioso. Gli auguri ad una donna speciale e amatissima

Una donna famosissima, amata dal pubblico della tv e dei social, ma che di essi ne fa un uso veramente parsimonioso. Ogni tanto ci regala qualche chicca della sua vita che vale come un tesoro immenso per la rarità della “concessione”.

Parliamo di Eleonora Daniele, l’ex gieffina e oggi giornalista e conduttrice tv tra le più amate del piccolo schermo. In questi mesi di pausa si rilassa e si dedica alla sua piccola Carlotta, la primogenita nata un anno fa, ma a settembre la troveremo ancora al timone di “Storie Italiane”, l’appuntamento della tarda mattinata di Rai 1 che ormai tra cronaca, attualità e storie di umanità e coraggio, porta avanti avendo dalla sua parte il favore del pubblico che la segue sempre con entusiasmo.

Oggi la bella e brava conduttrice ha fatto a tutti i suoi fan un regalo grande. Una foto che la ritrae insieme ad un’altra donna amatissima, sua grande amica.

Eleonora Daniele, auguri speciali per una grande donna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Una foto un po’ sfocata, ma vera e piena di amore. È così che potremmo definire lo scatto pubblicato poco fa da Eleonora Daniele su Instagram.

Lei, la sua piccola Carlotta e Maria Grazia Cucinotta che la giornalista definisce la sua amica straordinaria. Lo scatto è per festeggiare il compleanno della celebre attrice che la Daniele, come spiega nel post, ha conosciuto qualche anno fa sull’isola di Vulcano.

“Sono rimasta colpita dalla tua straordinaria umanità, dolcezza, umiltà, accompagnate da una forte e solare personalità. – spiega la Daniele – Sei sempre vicina ai più deboli e non ti tiri mai indietro nelle battaglie da fare per i più bisognosi”.

Si sente fortunata la conduttrice ad avere la Cucinotta come amica, per averla incontrata e per condividere con lei molti momenti belli della sua vita.

“Sei una persona speciale – continua – sempre in difesa dei diritti delle donne. Ho tanta stima e tanto affetto per te e per l’esempio che sei. Buon compleanno tesoro mio. ❤️”.