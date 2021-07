Fabio Fazio sommerso delle critiche, lui difende la sua scelta così

Fabio Fazio in questi giorni è stato fortemente criticato per la scelta fatta per la prossima edizione del suo programma. Ecco cosa è successo

Fabio Fazio è sempre stato uno dei presentatori forse più discussi della Rai, tra chi apprezza il suo stile sobrio, semplice e leggero, senza eccessi e chi invece non lo preferisce.

Ma oltre a queste divisioni, il presentatore ha sempre saputo catturare il favore del pubblico con uno programma che spazia dal varietà all’intrattenimento fino all’approfondimento, un mix che piace molto al pubblico, condito dai suoi modi professionali e scanditi senza sensazionalismi. Ora però le novità che sono in arrivo non convincono tutti.

Fabio Fazio e le novità in arrivo, ecco come la pensa

Fabio Fazio e le scelte che non convincono. Il celebre conduttore ha annunciato che nella prossima stagione di “Che tempo che fa” ci saranno delle novità. Nuovi personaggi che saranno ospiti fissi della puntata. Dei grandi nomi che porteranno brio e simpatia all’ormai celebre trasmissione condotta da Fazio e dalla sua inseparabile Luciana Littizzetto.

Già lo scorso anno c’era stata la novità di Nino Frassica che è entrato a pieno titolo tra gli ospiti fissi della trasmissione. Da ottobre, quando “Che tempo che fa” tornerà sulle reti Rai, affianco ai due storici volti, ci saranno anche Tullio Solenghi e Massimo Lopez.

I due comici che hanno fatto la storia del cabaret insieme alla compianta Anna Marchesini, sono tornati ad esibirsi insieme da tempo e dopo la loro partecipazione all’ultima puntata della scorsa stagione di “Che tempo che fa”, sono stati “selezionati” come ospiti fissi per la nuova.

Con la loro presenza in studio hanno portato una ventata di allegria, quella che non guasta mai e così Fazio ha deciso di puntare su di loro. Questa scelta però non è stata ben accetta da tutti. In tanti hanno criticato la scelta del conduttore. “Scelta giovanile, quasi trasgressiva” hanno ironizzato alcuni telespettatori.

Ma Fazio, nonostante sia una persona pacata e che non cade nella rete delle polemiche, questa volta ha voluto rispondere e puntualizzare difendendo la sua decisione.

“La bravura e la competenza non hanno età” la sua risposta anche un po’ piccata che non lascia spazio a ripensamenti.