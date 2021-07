“E’ nato dall’amore”, Belen Rodriguez lo annuncia sui social, tripudio di likes – FOTO

“E’ nato dall’amore”: Belen Rodriguez e l’annuncio che ha spiazzato i fan. Gli scatti postati su Instagram stanno facendo implodere il web

Di recente divenuta mamma bis, la splendida Belen Rodriguez non ha perso tempo ed è tornata a focalizzarsi sul lavoro. Negli scorsi giorni, la conduttrice era impegnata con le riprese di “Tu si que vales”, il programma di Canale Cinque in cui è a tutti gli effetti la padrona di casa. Nelle ultime ore, la compagna di Antonino Spinalbese ha fatto un annuncio che ha scosso il web. “E’ nato dall’amore e dall’unione“, ha scritto l’argentina nella didascalia del post, spiazzando i fan. Scorrendo la fotogallery si può estrapolare chiaramente il significato delle sue parole.

Poco avvezza al riposo e all’ozio, la bellissima argentina è immediatamente tornata al lavoro dopo la nascita della piccola Luna Marie. Belen Rodriguez, d’altra parte, è un’artista a tutto tondo. Dopo essersi messa alla prova nelle vesti di conduttrice e di modella, la showgirl ha deciso di gettarsi a capofitto nel mondo imprenditoriale. Il marchio “Me Fui”, ideato assieme alla sorella Cecilia, è la testimonianza della passione che la conduttrice nutre per la moda. Di recente, la compagna di Antonino Spinalbese ha voluto allargare i propri orizzonti, creando un brand di abbigliamento assieme ai fratelli. La linea si intitola “Hinnominate” ed è stata lanciata proprio quest’oggi.

Per mesi, i tre fratelli Rodriguez hanno lavorato alla loro collezione con impegno e dedizione, non mancando di condividere alcuni scatti dei capi ideati tramite i social. Quest’oggi, tramite una fotogallery, Belen ha voluto sponsorizzare il lancio del brand: “Siamo orgogliosi di potervi presentare hinnominate, nato dall’amore e dall’ unione con i miei fratelli, mano nella mano in questo bellissimo progetto“. Negli scatti che compongono la compilation, Cecilia, Jeremias e la conduttrice sfoggiano alcuni dei prodotti della loro collezione.

“Hinnominate”, nata dalla collaborazione con l’azienda Dream Project Spa, offre capi di abbigliamento sportivi, per tutti coloro che non rinunciano alla comodità, anche se con un tocco di glamour.