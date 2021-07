Barbara D’Urso, il VIDEO che divide il web: fan contro haters!

La strepitosa conduttrice televisiva italiana ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che ha fatto tanto discutere…

La fantastica attrice ha postato di nuovo: questa volta si tratta di un video – collage, in cui Maria Carmela D’Urso, in arte Barbara D’Urso, mostra una piccola parte della sua estate 2021, con la canzone ‘Beggin’ dei Maneskin in sottofondo.

Nella didascalia la sessantaquattrenne ha scritto: “La mia estate esplosiva con un grande pilota di vita ma soprattutto di energia“.

Visto il suo elevato successo nel mondo dello spettacolo, i contenuti caricati dalla presentatrice finiscono sempre sulla bocca di tutti, a volte in modo positivo, in altre in modo negativo.

Anche questo ultimo post ha fatto parecchio dividere il web: l’area dei commenti è diventata un campo di battaglia tra fan e haters.

Barbara D’Urso è unica e inimitabile: o si ama o si odia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il video della favolosa conduttrice televisiva è diventato virale in sole due ore: ha avuto, infatti, già più di 10.000 mi piace, quasi 300.000 visualizzazioni ed oltre 500 commenti.

Tra questi ce ne sono molti super dolci e positivi, ad esempio: “Meravigliosi”, “Magicamente bella”, “Unica, “Che energia che hai”, …

Non mancano, però, le critiche e i messaggi negativi, tra i quali si legge: “Fai solo ridere le mosche”, “Dov’è finito il fisico che avevi ieri?”, “Povera donna”, oppure “Non la sopporto”.

Nonostante i commenti degli haters, la D’Urso continua serena e spensierata la sua vita e le sue vacanze: è uno spettacolo vederla sempre allegra e con il sorriso!

Nel video Barbara indossa una camicetta sulle tonalità dell’azzurro che funge da copricostume, un paio di shorts bianchi e gli occhiali da sole.

L’attrice italiana è dunque un personaggio molto influente in Italia: il suo esercito di followers (che ormai conta su Instagram più di 2,7 milioni di seguaci) cresce a vista d’occhio!