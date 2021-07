Ignazio Moser esce allo scoperto su Instagram. La rivelazione fatta ai fan lascia senza parole: la donna che l’attira

Ignazio Moser si gode la sua accentuata popolarità dopo la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Il compagno di Cecilia Rodriguez ne è uscito rafforzato da questa esperienza e oggi raccoglie i frutti di una scelta che lo ha impegnato ed esposto anche tanto.

Il suo seguito sui social cresce ed il suo profilo supera il milione di follower. L’ex ciclista ormai è lanciato nel mondo dello spettacolo e non lo ferma più nessuno. I fan lo adorano e vorrebbero sapere sempre più cose su di lui. La confessione di oggi ha spiazzato.

Ignazio Moser e la rivelazione: “C’avrei provato”

Ignazio Moser è molto attivo sui social e ogni tanto, come spesso fanno diversi personaggi famosi, concede del tempo ai suoi fan. A loro dà la possibilità di porgli delle domande per rispondere alla curiosità più diverse.

E tra le tante richieste ne è arrivata una che lo ha messo un po’ in difficoltà ma alla fine lo sportivo è stato sincero e ha detto la verità. La domanda, come la risposta, chiama in ballo la sua compagna, Cecilia Rodriguez che nel corso della partecipazione al reality show di canale 5 lo ha seguito e tenuto d’occhio, anche se a distanza.

Una fan di Ignazio però gli ha chiesto con quale delle naufraghe de “L’Isola dei Famosi” ci avrebbe provato se fosse stato single. Pronta la risposta dell’ex naufrago che ha dato la risposta che forse nessuno avrebbe detto. Schietto come sempre, Ignazio ha spiegato che se non fosse stato fidanzato c’avrebbe provato certamente con Valentina Persia.

“Io non l’ho mai nascosto nemmeno a L’Isola dei Famosi…Valentina Persia sarebbe stata la mia prima scelta…” ha commentato il fidanzato di Cecilia facendo i complimenti alla sua compagna di avventura che da suo ritorno dall’Honduras è un’esplosione di femminilità.

“Devo dire che L’Isola le ha fatto davvero bene – ha aggiunto – La vedo in forma, complimenti! Sprizzi femminilità da ogni poro”.

Per lui grandi progetti per il futuro ma ancora tutto top secret ed i suoi fan muoiono dalla voglia di sapere cosa l’aspetta.