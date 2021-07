Perde il controllo della moto e finisce contro un paletto: morto un uomo

Un tragico incidente in moto, avvenuto ieri pomeriggio a Pregnana Milanese (Milano), è costato la vita ad un uomo di 51 anni.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Un uomo di 51 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Pregnana Milanese (Milano) in un terribile incidente stradale. L’uomo viaggiava in moto quando d’improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto e poi contro un paletto. Inutile la corsa in ospedale, dove poco il suo arriva il motociclista è deceduto per i traumi riportati. Sul luogo del sinistro, i soccorsi del 118 ed i carabinieri.

Milano, perde il controllo della moto e finisce contro un paletto: 51enne perde la vita

Un uomo di 51 anni è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri, martedì 27 luglio, a Pregnana Milanese, comune in provincia di Milano.

La vittima, scrive la redazione di Milano Today, stava percorrendo alla guida della sua moto via Roma quando, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo sull’asfalto ed impattando successivamente contro uno dei paletti che dividono la carreggiata dal marciapiede.

Dopo la segnalazione, sul luogo del sinistro si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e di un’automedica. I soccorsi hanno trasportato d’urgenza il motociclista presso l’ospedale Niguarda di Milano. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita dichiarandone il decesso poco dopo l’arrivo al nosocomio del capoluogo lombardo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano che hanno provveduto ai rilievi per risalire alla dinamica e alle cause dell’incidente. Dai primi riscontri, riporta Milano Today, pare essere essersi trattato di un sinistro autonomo che non avrebbe coinvolto, dunque, altri veicoli in transito sulla strada.

Tra le ipotesi al vaglio dei militari dell’Arma, riferisce Milano Today, quella secondo la quale la vittima possa aver perso il controllo della moto per via dell’asfalto bagnato dalla pioggia battente.