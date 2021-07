Caterina Balivo in vacanza attira gli occhi su di sé con un look easy: occhiali da sole e capelli bagnati. Tutti pazzi di lei

Caterina Balivo sarà presente nel prossimo palinsesto della Rai? È una delle domande che si fanno i suoi fan. Per sua scelta, la conduttrice dopo la chiusura di “Vieni da me” ha preso un anno sabatico, comparendo però qua e là in tv.

Il suo ruolo più rilevante è stato come componente della giuria de “Il cantante mascherato” e così anche per il nuovo anno i suoi fan sperano di vederla ancora nel programma di Milly Carlucci.

Vedendola spesso ai fornelli erano girate delle voci che anche lei potesse “buttarsi” in una trasmissione di cucina ma Caterina ha fugato ogni dubbio con una risposta precisa e piccata. “No, non lo pensare” ha detto ad un suo follower che le aveva chiesto “Ti butti sulla cucina pure tu”.

Caterina Balivo relax in vacanza, bellezza rara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Si gode le vacanze Caterina Balivo e oggi ci regala qualche momento delle sue giornate al mare. La conduttrice si trova a Capri e ci svela il suo “Momento preferito”. Da buona donna del Sud il momento migliore della giornata è solo uno: quella della tavola.

Caterina infatti ci concede qualche suo scatto intervallato da uno scorcio della tavola. Bella e raggiante la moglie di Guido Maria Brera, mostra un sorriso a 32 denti seduta a tavola. Occhiali da sole scuri e dai contorni rossi, capelli bagnati che prima le cadono dal lato e poi sono legati, copricostume bianco e diversi scatti estemporanei che la mostrano in un momento di vero piacere e relax.

Per lei tanti commenti da parte dei fan che le danno assolutamente ragione sul fatto che il sedersi a tavola non solo sia uno dei piaceri della vita ma il momento preferito della giornata.

La conduttrice non ci mostra con chi sia, se con la famiglia, o con la sua cara amica Laura Scaringia che qualche giorno fa ha raccontato al Corriere della Sera la Caterina amica, persona e non personaggio che conoscono tutti, quella che per lei c’è sempre stata e che nonostante la popolarità non è mai cambiata.