Non si placa la polemica tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: anche Alba Parietti è intervenuta, non risparmiando critiche al veleno all’influencer

La splendida amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sembrerebbe arrivata al capolinea. Il vincitore del “Grande Fratello Vip”, che si sarebbe arrabbiato per alcune frasi scritte dall’amico più di 8 anni fa – frasi in cui Oppini ed i suoi amici si rivolgevano in tono offensivo alla comunità LGBT -, ha smesso di seguire Francesco sui social. “Carissime cose a te e famiglia“, ha commentato lapidario Zorzi, che non sembra avere alcuna intenzione di ricucire i rapporti. Nelle ultime ore, anche Alba Parietti è intervenuta sulla questione per difendere il figlio. Tramite una serie di post, l’attrice ha sferrato il proprio attacco a Tommaso: come ha reagito l’influencer di fronte alle sue parole?

Zorzi vs Oppini, Alba Parietti interviene e ci va giù pesante: come ha reagito Tommaso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

La faida tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non accenna a placarsi. Alba Parietti, delusa dal comportamento dell’influencer, non ha mancato di esprimere il proprio pensiero tramite una serie di post. L’attrice, senza mezzi termini, ha accusato Zorzi di aver strumentalizzato la situazione per attaccare il figlio, senza un reale motivo. “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa in un contesto goliardico“, ha scritto Alba, ancora incredula per quanto sta accadendo.

La Parietti ha anche insinuato che l’affetto di Tommaso nei confronti di Francesco non sia mai stato veritiero. “Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera” – ha proseguito Alba – “Se hai voluto bene a qualcuno non userai mai le sue confidenze, le sue cadute, le sue debolezze per fargli male“. Parole durissime, quelle della showgirl, che il figlio ha immediatamente ripostato tramite le Instagram stories. Alba, adirata con Zorzi, ha lasciato intendere che il comportamento di quest’ultimo sia stato inaccettabile. Al momento, il vincitore del “Grande Fratello Vip” non ha ancora reagito alle accuse, ma il web freme per la risposta che, senza dubbio, non tarderà ad arrivare.

Nei commenti, i fan si sono divisi. Alcuni hanno sottolineato la bontà d’animo di Francesco, appoggiando in pieno le parole di Alba. Altri, invece, hanno commentato con amarezza le frasi della Parietti: “Bastava chiedere scusa“.