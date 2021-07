Irina Shayk, i suoi gioielli più preziosi messi a nudo. Fan in delirio – FOTO

Irina Shayk è di una bellezza disarmante, la supermodella fa impazzire i fan con i suoi gioielli. Tutti vorrebbero averli ma sono don’t touch.

Irina è una bellissima top model russa, famosa in tutto il mondo grazie anche al suo esordio sul grande schermo. La modella dal fisico perfetto e dagli occhi di ghiaccio è stata per diversi mesi sulle prime pagine delle riviste di gossip per le sue relazioni amorose con personaggi altrettanto famosi del mondo dello sport e del cinema. La ricordiamo infatti in compagnia di Cristiano Ronaldo e di Bradley Cooper.

La donna si affaccia al mondo della moda nel 2004 ed in brevissimo tempo, grazie anche alla sua perfezione fisica, diventa testimonial di importantissimi brand mondiali come Intimissimi, di cui diventa anche ambasciatrice ufficiale, Guess e Victoria’s Secret.

In Italia, Irina è diventata famosa grazie alla campagna pubblicitaria per Intimissimi, con in dosso i completini intimi si mostrava molto sensuale. Per il paese furono affissi alcuni banner che la ritraevano in maniera così provocante da provocare dei tamponamenti stradali.

Irina mostra i suoi gioielli, i fan non ci possono credere

La super top model dagli occhi di ghiaccio è fiera e sicura del suo corpo perfetto, bellissima da far invidia a molte, Irina si mostra con naturalezza all’obiettivo con lo sguardo provocante e la bocca semi aperta.

Seguita su Instagram da 15,7 milioni di follower, Irina pubblica una carrellata di foto che la mostrano bagnata e nuda, i suoi gioielli più preziosi coperti solo dal braccio che comunque lascia intravedere qualcosa.

A queste immagini i fan sono impazziti e la corsa al commento più lusinghiero è iniziata, la perfezione di questa donna va oltre i limiti ed i follower che la seguono lo sanno bene.

Il suo sguardo, la sua bocca, il suo corpo non fanno sconti, ed il prezzo da pagare è davvero alto, guardare ma non toccare.

Tutti la amano, il suo profilo Instagram è pieno di suoi scatti curati nei minimi dettagli proprio per non lasciare nulla al caso. Nemmeno l’immaginazione.