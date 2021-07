Miryea Stabile e il VIDEO con i capelli appena fatti, spettacolo

La ex pupa Miryea ha condiviso un video mentre si fa i capelli ed appare bellissima appena uscita dal parrucchiere

Miryea Stabile è bellissima con i capelli appena fatti dal parrucchiere. Su instagram condivide il video mentre glieli fanno ed è pazzesca. Si è affidata al salone Cotril a Milano per i suoi capelli. In molti hanno commentato il video scrivendo:”Bellissima”, “Bellissima Miryea, non ti riconosco così bella ero abituata all’isola acqua e sapone”, “Sei sempre più bellissima ricordati che la vera vincitrice dell’isola sei tu”.

Miryea Stabile un estate calda per la pupa

Pochi mesi fa la Stabile ha terminato il suo percorso all’Isola dei famosi, facendosi conoscere dal grande pubblico ancora di più. Precedentemente aveva partecipato proprio pochi mesi prima al programma, La pupa e il secchione. Durante il suo viaggio all’Isola ha dimostrato una sensibilità particolare e una personalità bella e piacevole. A volte è apparsa timida ma verso la fine ha dimostrato il suo carattere rispondendo agli altri naufraghi che l’attaccavano per vari motivi.

Dopo l’isola si è presa qualche giorno di relax e ha esplorato dei posti magnifici come il Val Gardena con la Kostner che era sull’isola con lei. Riguardo al weekend trascorso insieme ha scritto:”Un weekend all’insegna di canederli, funivia, tanto buon vino e ottima compagnia direi”. In questo periodo la bella Stabile si sente molto grata e appagata, lo ha fatto capire in un post scrivendo alcune parole:“Gratitudine, di tutto quello che ho, di tutto quello che devo ancora scoprire, il sole, le emozioni, sentire la vita, sentire il calore sulla pelle, un senso di me, di te che stai leggendo, le nostre menti, le nostre anime. Il cielo, le stelle, la luna, i pianti, le grida, le urla, grata di tutto, grazie alla semplicità dell’esistenza”.

Dopo il programma infatti la bella Stabile ha ottenuto molte offerte lavorative e un discreto successo sui social. Vanta infatti 174 mila followers. I suoi post ricevono 16 mila mi piace e botte di 200/400 commenti in media. Molti utenti commentano la sua bellezza e semplicità, il modo in cui ha di esprimere le emozioni e la sua normalità in molti frangenti. La spontaneità premia sempre.