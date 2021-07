Ylenia Carrisi, parla Mamma Romina: le parole che nessuno ha mai sentito

Ancora è vivo il dolore nella famiglia Carrisi-Power per la scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta a New Orleans nel 1993.

Non è ancora chiaro cosa sia successo quel 31 dicembre alla figlia di Albano e Romina e mentre il padre crede che sia morta, sua madre continua a pensare che ancora ci sia qualche speranza affinché Ylenia sia viva ma che stia vivendo un’altra vita’.

In molti la ricordano nel ruolo di valletta della prima edizione de ‘La ruota della fortuna’ condotta da Mike Bongiorno e in onda su Canale 5 dal 5 Marzo al 25 giugno del 1989. Ylenia recitò anche una parte nel film ‘Champagne paradiso’ nel 1983 e quattro anni dopo esordì come cantante in duetto con sua madre nel brano ‘Abbi fede’ .

Ylenia era andata a studiare in America ma iniziò a maturare l’idea di girare il mondo da sola. Quando il fratello arrivò in Belize, luogo in cui Ylenia doveva trovarsi, scoprì che la ragazza si era già diretta a New Orleans.

A quel punto, quando suo padre Al Bano lo scoprì, le telefonò e i due ebbero un’accesa discussione poiché il cantante era contrariato dal fatto che la figlia si trovasse nella stessa città in cui sei mesi prima aveva conosciuto il trombettista Alexander Masakela che successivamente fu il primo accusato della sua scomparsa.

Le continue ricerche di sua madre Romina

L’ultima chiamata che fece Ylenia, fu il 31 dicembre 1993 da un hotel di New Orleans a sua madre, con la quale i toni sembrarono essere più distesi.

Da quel giorno, però, non si ebbero più notizie di Ylenia e i genitori, per anni, hanno cercato di capire cosa fosse successo a loro figlia.

Romina Power, a distanza di 28 anni dalla scomparsa di Ylenia, continua spesso a chiedersi dove sia finita e a cercarla, condividendo momenti del loro passato trascorsi insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Questo è uno di quelli: alcuni scatti di quando la ragazza era ancora insieme ai genitori simbolo che le ricerche di Romina continuano e che il ricordo di sua figlia è ancora vivo nella sua memoria.