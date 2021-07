“Amici”, Sangiovanni: il VIDEO inedito diventa virale

Il video comparso in rete del cantautore Sangiovanni, reduce dalla sua vittoriosa avventura ad “Amici”, diventa virale in poche ore.

Il giovanissimo artista diciottenne “con la faccia d’angelo”, Giovanni Pietro Damian, meglio conosciuto con il suo nome d’arte di Sangiovanni, è protagonista di un inedito video comparso in queste ore sulla piattaforma di Tok Tok e divenuto uno dei contenuti più apprezzati dagli utenti.

Abiti dai colori fluo, modestia ed una valida propensione alla sincerità, il contenuto è manifestazione della prima prova che l’artista nato sotto il razionale segno del Capricorno, si cimenta in una delle sue prime esibizioni davanti al grande pubblico televisivo italiano.

“Amici”, il casting di Sangiovanni: il Video inedito diventa virale

Presentato a tutto tondo nella sua mal sopportazione nei confronti della “falsità e della disonestà” dalla sua storica conduttrice, Maria De Fillippi in quel degli studi televisivi Mediaset di Roma, ad “Amici“, Sangiovanni fece il suo promettente esordio sul piccolo schermo dimostrandosi fin dai primi istanti, con il suo sguardo fiero ed attento, all’altezza della situazione. Concludendo poi la sua avventura ad un passo dal podio, per poi rivelatasi ugualmente vittoriosa nonostante il suo secondo posto lasciando il primo alla sua dolce metà, la ballerina Giulia Stabile, Sangiovanni fu il primo cantautore ad essere avviato all’interno del programma su Canale 5.

Il video comparso in rete pochi giorni fa, mostra il cantautore nella sua prima esibizione in attesa che la giuria composta dai professori di canto dessero al loro approvazione. Dunque, dinanzi alla commissione, di un già sorridente e speranzoso Rudy Zerbi, Sangiovanni riceverà un fragoroso “sì” a partecipare alla nuova classe di amici. Da qui ebbe inizio ufficialmente la sua sfida.

Per concludere, il noto brano che l’artista scelse per la sua presentazione al reality, fu quello di “Guccy Bag“. Rivelatosi poi come incredibilmente fortunato anche al parere dei presenti in giuria. Arisa, Elodie, Alessandra Amoroso e da un pubblico che già dalle sue prime note si esibì in caloroso applauso. Accogliendo al meglio, l’allora soltanto diciassettenne, Sangiovanni.