Ancora una volta in discussione il futuro dell’allenatore Antonio Conte. Inattese le informazioni sul suo nuovo ruolo in vista della prossima stagione.

Si prepara ad affrontare una nuova allettante sfida l’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte. In seguito alle numerose ipotesi sul suo futuro, per quel che riguarda la stagione calcistica 2021-2022, Conte dopo aver guidato con determinazione la maglia neroazzura sino alla vittoria dello scudetto, finalmente lascia trapelare quali potrebbero essere le sue definitive intenzioni.

Qualche informazione in più è giunta in queste ora da parte del team di Sky. Si tratterebbe di interessanti novità che hanno a che vedere con l’ultima proposta ricevuta dal mister in seguito al suo allontanamento dalla squadra che, soltanto poche settimane fa, è riuscita a fare la differenza.

Antonio Conte: scelto il futuro per la prossima stagione. Dove andrà

Nonostante le offerte espresse a più riprese da parte del Real Madrid e del britannico Tottenham, quanto di altri team oltralpe, Conte avrebbe preferito correre ai ripari tralasciando l’opzione di ricoprire nuovamente il ruolo di integerrima guida per una nuova squadra. Non mostrando per il momento la sua sicurezza sui possibili versanti disponibili. Piuttosto, a convincere l’allenatore, pare sia stata la possibilità di far parte di uno specifico palinsesto televisivo: quello di Sky.

Il quale starebbe ufficialmente confidando in lui per trasformarlo, in quanto volto autorevole del settore, in un ospite altrettanto scrupoloso soprattutto sul panorama internazionale. Le trattative a tal proposito risultato essere ancora in corso. Da sottolineare c’è sicuramente il dettaglio che Conte non sarebbe un comune ospite, ma che avrebbe il compito di partecipare a eventi soltanto di una più riconosciuta importanza, un esempio lampante e non troppo lontano potrebbe essere la stessa Champions League.

Non sarebbero da escludersi anche le ipotesi riguardanti importanti match fra alcune squadre inglesi. Nel frattempo c’è anche chi auspica, non senza maggioranza di consensi, che l’ex allenatore del Chelsea possa tornare sui suoi passi di qualche anno fa. Riconoscendosi ancora una volta alla guida della bandiera dei leoni blu.