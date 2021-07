Calciomercato Napoli: assalto al campione di Euro 2020. E’ quasi fatta

I partenopei sono pronti al tutto per tutto per portare in azzurro il giocatore dell’Italia, campione di Europa. Tutti i dettagli.

Il Napoli è pronto per sferrare l’assalto a Emerson Palmieri. Il difensore che con l’Italia di Mancini ha alzato la coppa d’Europa a Wembley, meno di un mese fa, sarebbe pronto a fare il suo ritorno in Italia.

Quelli del Napoli non sono gli unici occhi puntati sul terzino sinistro italo-brasiliano: ci sarebbe anche l‘Inter, infatti, in pressing sul giocatore del Chelsea.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, Emerson vorrebbe approdare al Napoli e ritrovare Spalletti che l’ha allenato già alla Roma.

I dettagli dell’affare

Nel consueto appuntamento di ‘Studio Sport’ è stato l’esperto di calciomercato, Claudio Raimondi, a rilasciare le ultime sull’affare che potrebbe portare il terzino all’ombra del Vesuvio:

“Emerson Palmieri è pronto a vestire la maglia azzurra. Quello del terzino sarà un atto d’amore verso i partenopei perché accetterà un ingaggio di 3 milioni quando attualmente ne percepisce 5. Resta però da superare lo scoglio fra domanda e offerta: i Blues chiedono 20 milioni, il Napoli è fermo a 10“.

Dunque ancora troppo ampio il gap tra domanda e offerta ma i tifosi del Napoli sognano di poter rinforzare la squadra e riuscire a competere per obiettivi sempre più importanti.

Certamente la tecnica e l’esperienza di un giocatore che nell’ultimo anno ha vinto Champions League e Campionato d’Europa non può che essere un valore aggiunto.

Se non dovesse arrivare Palmieri, in alternativa, il ds Giuntoli ci riprova per il greco Konstantinos Tsimikas in prestito dal Liverpool.