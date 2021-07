“Glee” vi ricordate la professoressa Emma? Oggi ha 42 anni, è così FOTO

Glee, vi ricordate Emma, la consulente scolastica e poi futura fidanzata di Will? Oggi Jayma Mays ha 42 anni: ecco com’è diventata

Vi ricordate Emma, la consulente scolastica di Glee? Con i suoi capelli rossi aveva attirato subito l’attenzione dei telespettatori della serie tv, diventando subito uno dei personaggi più amati. La serie seguiva le vicissitudini di tantissimi ragazzi che facevano parte di un club canoro all’interno di un liceo, ma anche le vicende dei professori avevano un ruolo importante nella storia. In particolar modo quella di Emma, che nella serie interpretava il ruolo della consulente che dal primo momento si prende una sbandata per Will, il protagonista.

Vi ricordate Emma, la nuova moglie di Will in Glee? Oggi ha 42 anni

Emma all’inizio della serie si è contraddistinta subito per la sua timidezza e per il suo disturbo: infatti la consulente scolastica aveva una mania dell’ordine e della pulizia che l’aveva portata ad avere diversi problemi nella sua vita quotidiana. Nel corso della serie va dalla psicologa per imparare a controllare questo suo problema e alla fine riesce a migliorare. Riesce anche a fare breccia nel cuore del suo collega Will, che quando si lascia con sua moglie comincia una relazione con lei e alla fine la sposa perché se ne innamora perdutamente. La loro storia ha tanti alti e bassi ma alla fine riescono ad essere una coppia stabile: quando la serie giunge a conclusione, i due sono felicemente sposati e hanno un adorabile figlio dai capelli rossi.

L’attrice che interpretava Emma è Jayma Mays, che ha continuato la sua carriera nel mondo della televisione e che su Instagram è molto attiva e seguita da tantissime persone. Oggi ha 42 anni ed è ancora una attrice molto amata.