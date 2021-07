Selvaggia Roma ha condiviso il momento più felice dell’anno-FOTO

L’influencer Selvaggia Roma ha condiviso uno dei momenti più felici dell’anno su instagram, la foto lascia senza fiato

Selvaggia Roma ha condiviso su instagram una foto dove appare di spalle sdraiata e sorridente. Nella didascalia spiega perché è stato uno dei momenti più felici per lei:”Questo è stato uno dei momenti più felici di quest’anno. La ricetta della felicità è sicuraemnte questa: Adrenalina, emozioni e progetti per il futuro e io di progetti per il futuro ne ho davvero tanti che piano piano si stanno realizzando. Comincio a seguire e taggo nella mia storia il primo che riesce a commentare 10 volte consecutive un cuore per condividere la mia felicità”.

Selvaggia Roma piene di progetti e speranze per il futuro

L’influencer risponde ad alcune domande poste dai fan e rivela di avere in cantiere molti progetti. La Roma sostiene che per lei la musica, la scrittura, recitazione e persino il teatro sono le sue vere passioni. Ha studiato e vuole continuare a studiare queste discipline. Inoltre annuncia che vorrebbe anche intraprendere un percorso universitario. Ecco le sue parole:“Non discuto le altre persone. Ognuno fa quel che vuole nella vita. Io ho scelto di studiare e di approfondire tutto quello che anni fa avevo lasciato, le mie passioni mi portano vita, come la recitazione, teatro, musica e la scrittura fanno ormai parte di me. E dopo essermi diplomata ho sempre detto di non voler continuare ma invece presto voglio frequentare anche l’università”.

Rivela poi dove andrà per le vacanze estive a partire dal 14 agosto perché al momento sta lavorando. Andrà quindi nella bella Liguria, in particolare ha scelto Portofino come destinazione. La perla magnifica della Liguria. Recentemente la Roma ha anche partecipato ad un videoclip musicale del cantante Sean Kingston per il brano Killing me softly. Su Instagram poi l’influencer condivide alcuni video reel con testi scritti da lei stessa.

Uno lo ha dedicato a Roma, la sua città natale e che ama profondamente. Un’altro lo ha dedicato a se stessa, al suo percorso sin dalla nascita. Si definisce una sognatrice. Ha raccontato alcuni suoi momenti importanti e di come ha trovato molte persone meravigliose, i suoi amici veri.